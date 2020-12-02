لبنان

هاشم: أين ذهبت اموال المودعين؟

Lebanon 24
02-12-2020 | 15:28
A-
A+
Doc-P-771304-637425211280272938.jpg
Doc-P-771304-637425211280272938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب قاسم هاشم بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: "النقاش والسجال في الجلسة واضحان، انما النقطة الاساسية والمركزية التي تركز عليها كل النقاش: هل ما تبقى في مصرف لبنان من احتياط الزامي هو فعلا يتعلق بأموال المودعين؟ وتركز كل الحديث على هذه النقطة، واننا نعمل للحفاظ على اموال المودعين، علما ان حاكم مصرف لبنان قال بالامس بصراحة ووضوح ان اموال المودعين عند المصارف، هذا يعني ان الاحتياط لا علاقة له بهذه الاموال. والسؤال: اين ذهبت اموال المودعين؟ يجب ان ينطلق النقاش من هذه النقطة المركزية، في البداية، لنعرف حقا اذا كنا نناقش اوضاع المودعين، ونحن نطلق الصرخات حول هذه القضية، وانها الاساس فأين هذه الاموال فعلا؟ هذه النقطة يجب وضعها للنقاش الاساسي مع الحكومة ومع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف: اين هي اموال المودعين ليبنى على الشيء مقتضاه ولنناقش كيف ننتقل الى الدعم من الاحتياط الى الدعم من خارجه، اذا كانت من اموال المودعين ام من خارجها. هذه النقطة هي الاساس وما عداه تفصيل يجب مناقشته مع حاكم مصرف لبنان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:25 | 2020-12-02
21:19 | 2020-12-02
21:03 | 2020-12-02
21:00 | 2020-12-02
20:50 | 2020-12-02
20:49 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website