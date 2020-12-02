لبنان

الامن العام يستقبل طلبات النازحين السوريين للعودة الى بلادهم

Lebanon 24
02-12-2020 | 16:07
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 اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، انه "في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى بلداتهم، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية.
ويتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل اسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء.

يمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 2/12/2020 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على الأراضي اللبنانية كافة، وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة.

للإطلاع على المراكز المخصصة زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام:
www.general-security.gov.lb"
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