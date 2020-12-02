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لبنان
إرشادات هامة للدفاع المدني مع اقتراب الأعياد.. لا تهملوها
Lebanon 24
02-12-2020
|
16:03
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عممت المديرية العامة للدفاع المدني على المواطنين، الإرشادات الخاصة بعيدي الميلاد ورأس السنة، "تفاديا لوقوع الحوادث المرتبطة بالزينة والشموع ووسائل التدفئة وامدادات الكهرباء.
* زينة الأعياد:
التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الخاصة بإنارة شجرة الميلاد قبل استعمالها.
- وضع قاطع للكهرباء مناسب لشبكة إنارة الشجرة والمغارة في حال حدوث أي احتكاك.
- عدم الإفراط بتحميل الدوائر الكهربائية أو أسلاك التمديد أكثر من طاقاتها.
- التقيد بالإرشادات التي تظهر على ملصقات الكابلات.
- إطفاء أضواء العيد قبل مغادرة المنزل أو الذهاب إلى النوم.
- اقتناء شجرة ميلادية مصنعة بمواد غير قابلة للاشتعال وعدم تركيبها في مكان قريب من أجهزة التدفئة التي تعمل بواسطة اللهب المكشوف.
* الشموع:
- إبقاء الشموع وعيدان الكبريت والولاعات بعيدا عن متناول الأطفال.
- عند إضاءة الشموع يجب وضعها على مكان مقاوم للنار بعيدا عن الأشياء التي يمكن أن تحترق مثل الرفوف والستائر والملابس وغيرها حيث لا وجود لمجرى للهواء.
- عدم ترك الشموع مضاءة دون مراقبة وإطفاؤها قبل مغادرة الغرفة أو الخلود إلى النوم.
* وسائل التدفئة:
- شودييرات: تنظيف الحراقات وخصوصا البخاخات، وعند تركيبها الفصل بين الحراقات وخزانات المازوت ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها.
- المدفأة الكهربائية: التأكد من أن الإمدادات الكهربائية الخاصة بها صحيحة وآمنة.
- الغاز: التأكد عند تبديل القارورة دوريا من أن خرطوم الغاز سليم ويخلو من أي تشقق ويفضل استبداله سنويا.
- الفحم: التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملا قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوئة المكان من فترة إلى أخرى للسماح بدخول الأوكسيجين النقي.
- إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير... إلى آخره).
- تهوئة المنازل باستمرار تلافيا للاختناق عند التدفئة بواسطة الفحم - الحطب أو الغاز.
- عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تجفيفها.
* الكهرباء:
- إذا تلف قاطع الدائرة لا تبدله، فقط يجب معرفة السبب في النظام وحل المشكلة.
- لا تستبدل القاطع بآخر يتجاوز تصنيف التيار لدائرة ما.
- تجنب استخدام العديد من الأجهزة: مثل المكواة أو أجهزة أخرى منتجة للحرارة في الوقت نفسه على نفس الدائرة.
- إعمد إلى إيقاف أو إلغاء توصيل الأجهزة الكهربائية عند الإنتهاء من استخدامها.
* التدخين:
- عدم ترك السيجارة في المنفضة لمدة طويلة، إذ يمكن أن تقع على مواد قابلة للاشتعال.
- التأكد من إطفاء السيجارة قبل رميها في سلة المهملات".
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