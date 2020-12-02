لبنان

السفارة الاميركية: ديروشر أجرى محادثات "مثمرة" للتوصل لاتفاق يفيد الطرفين

Lebanon 24
02-12-2020 | 16:13
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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيان، "ان السفير الاميركي جون ديروشر زار اليوم لبنان وأجرى محادثات ثنائية مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقائد الجيش العماد جوزاف عون والعميد الركن بسام ياسين، إضافة الى أعضاء الوفد اللبناني. وجاءت هذه المحادثات في إطار جهود الوساطة المستمرة للسفير ديروشر بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية - الإسرائيلية.

وكانت المناقشات مثمرة وسمحت بتبادل صريح لوجهات النظر حول الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره يفيد الطرفين".
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