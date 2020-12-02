بالأسماء.. هذه التعيينات الجديدة في مديرية المخابرات

أفادت معلومات "لبنان 24" أنه بعد تعيين مدير لمخابرات الجيش في لبنان منذ عدة اسابيع، صدرت البارحة التعيينات الجديدة ضمن المديرية وهي على الشكل التالي:

العميد رياض علّام مساعد اول لمدير المخابرات.