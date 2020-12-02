لبنان

الخليل بعد جلسة اللجان: طلبنا رؤية الحكومة للقضايا المطروحة وكامل البيانات المرتبطة بمواضيع النقاش

Lebanon 24
02-12-2020 | 16:23
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 أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل الى أن "جلسة اللجان المشتركة اليوم، بحثت في أمور عديدة تدخل معظمها في الإطار العام للبندين الواردين على جدول الأعمال وهما سياسة الدعم والاحتياط الإلزامي".

وقال الخليل في تصريح بعد الجلسة: "بعد نقاش مستفيض قررت اللجان النيابية المشتركة الطلب من الحكومة أن تقدم رؤيتها الخطية للبندين موضوع النقاش، بالإضافة إلى كامل البيانات والمعلومات والأرقام المتصلة بالموضوعين، إذ كيف يمكن للنواب أن يناقشوا دون أن يكون لديهم أي مستند رسمي ذات صلة".

أضاف: "المادة 65 من الدستور واضحة لجهة مسؤولية مجلس الوزراء، فقد نص البند 1 على أن المجلس هو المسؤول عن "وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها".

وقال ردا على سؤال: "النواب سألوا أيضا عن مصير أموال المودعين، إذ أن الحديث عن الاحتياط الإلزامي البالغ 17 بالمئة، يدعونا للتساؤل عن مصير 73% من اموال المودعين".

وختم: "سيكون لنا متابعة للموضوعين، ونأمل أن يتم ذلك في الاسبوع المقبل وفق ما طلبت اللجان النيابية المشتركة اليوم".
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