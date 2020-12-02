لبنان

الشامسي أعلن عن مبادرة إنسانية بالتزامن مع اليوم الوطني الاماراتي... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-12-2020 | 16:40
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أطلقت "ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية" التابعة لسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت، مبادرة انسانية اليوم، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ49 لدولة الامارات.

وأشار بيان للسفارة، الى أن "الحملة تهدف إلى توزيع 10 آلاف حصة غذائية و60 كرسيا متحركا في مختلف المناطق اللبنانية، بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المرخصة من قبل وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية ودور العجزة، طوال شهر كانون الاول الحالي، وذلك بهدف مد يد العون والمساعدة بهبة كريمة من مؤسسة زايد للاعمال الخيرية والانسانية".

وفي هذا الاطار، قال سفير الامارات في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي: "أعلنت عن هذه المبادرة وهذا النشاط الانساني بينما نحتفل باليوم الوطني الذي يختزل معاني الوحدة والتعاضد والعيش المشترك التي أرادها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، أن تكون من مميزات نشأة وتقدم وطننا الغالي وتستكمل قيادتنا الرائدة هذه المسيرة المشرفة بنفس الهمة والهزيمة والارادة الصلبة بعدما تم زرع النواة الاساسية في تركيبة المجتمع وشعبه الذي نشأ على سمات الانفتاح والعطاء والتسامح".

وشكر الشامسي "القيادة الاماراتية ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية والقائمين عليها على هذه المساعدة التي يحتاجها لبنان بكافة أطيافه"، مؤكدا ان "رسالة الامارات هي مساعدة الاشقاء والوقوف الى جانبهم ودعم المجتمع عبر خطط واضحة وممنهجة هدفها الاساسي الوصول لكافة المحتاجين، والتأكيد ان هناك من يعي حاجاتهم ويحمل أوجاعهم ويحاول طمأنتهم وتوفير المستلزمات الاساسية".

وختم بتقديم "التهاني والتبريكات لقيادة الامارات وشعبها والمقيمين على ارضها بمناسبة اليوم الوطني الـ49 الذي نريده يوما وطنيا جامعا وشاملا ويعكس حقيقة وطننا وانفتاحه".
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