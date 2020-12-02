لبنان

التقرير اليومي في عكار: 45 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة شفاء

Lebanon 24
02-12-2020 | 16:40
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سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة شفاء.

وبذلك أصبح اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم 2871 مصابا.
الحالات الايجابية قيد المعالجة الان:558 حالة.
اما العدد الإجمالي لحالات الشفاء المسجلة فبلغ: 2267 حالة.
وحالات الحجر المنزلي : 578 حالة قيد المتابعة والمراقبة.
واستقر عدد الوفيات المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم على52 حالة.
وتوزعت الإصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات التالية:
رحبة 11، حلبا 5، السويسة 2، عكار العتيقة 2 و ببنين2.

اصابة واحدة في بلدات: برقايل، السنديانة، مشتى حسن، مشحا، الكويخات، الهيشة،تلحميرة، بزبينا، الجديدة، القبيات، ذوق الحبالصة، بيت ايوب، القرنة، بيت الحاج، عين الزيت، تكريت، فنيدق، ذوق الحصنية، مشمش، العيون، جديدة القيطع وشربيلا.

وارفق التقرير اليومي بجدول يبين اجمالي عدد المصابين في البلدات والقرى العكارية.
 
 

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