اسعد الحريري: اخشى أن يكون إستهداف القطاع التجاري غير بريء

اكد رئيس "جمعية تجار لبنان الشمالي" اسعد الحريري في تصريح، انه "من غير المنطقي أن تفلس المؤسسات ويتحمل الملايين وزر تقاعص الدولة بالقيام بموجباتها وعدم تحمل مسؤولياتها".

ودعا الى "الاسراع في تشكيل الحكومة، عسى الإقتصاد الوطني يتحرك، لا سيما ان الآلاف من موظفينا وعائلاتهم، بات مستقبلهم في مهب الريح، خصوصا في ظل العجز الاقتصادي الحاصل وعجز الدولة عن تقديم أي دعم في مقابل الإغلاق والتوقف عن العمل، على غرار ما تقوم به الدول الأخرى".

واعرب الحريري عن خشيته "من أن يكون إستهداف القطاع التجاري بشكل مستمر غير بريء، إنما ينم عن خيار إقتصادي خاطئ وماكر ومدمر، معلن أو غير معلن، لضرب القطاع والإقتصاص منه"، مطالبا ب"رد الإعتبار الى القطاع التجاري معنويا من حيث الإقرار بمركزية دوره على الساحة الإقتصادية اللبنانية وماديا من خلال التعويض عليه"، موضحا ان "القطاع التجاري لم يكن يوما جزءا من المشكلة، إنما كان على الدوام جزءا كبيرا من الحل".