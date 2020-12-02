18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
درويش بحث مع سفيرتي لبنان والعراق في ايطاليا سبل دعم الاقتصاد اللبناني
Lebanon 24
02-12-2020
|
18:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث النائب الدكتور علي درويش مع سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر سبل تعزيز التعاون اللبناني - الايطالي وتطوير العلاقات الاقتصادية لرفد لبنان ودعمه بالمقومات المقدرة للمحاولة من تخفيف وطأة الأزمة السائدة في لبنان، كما اطلع منها على أوضاع الطلاب اللبنانيين في ايطاليا وماهية المشاكل الاقتصادية والصحية التي تواجههم، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ومع تفاقم أزمة الدولار في لبنان، مطالبا "الدولة اللبنانية التسريع في صرف الدولار الطالبي لضمان مستقبل الشباب في المغترب".
كما تم طرح تعزيز تعاون لبناني - عراقي برلماني عبر لجنة الاقتصاد البرلمانية اللبنانية مع سفيرة العراق في ايطاليا صفية طالب السهيل وماهية التسهيلات التي ممكن أن تقدم الى الوجهة اللبنانية لتأمين أسواق للانتاج المحلي اللبناني وبالتالي دعم الصناعة الوطنية وتطويرها. وحضر اللقاء الوزير السابق لحقوق الانسان في العراق بختيار أمين والملحق العسكري للسفارة اللبنانية في ايطاليا العميد غسان عبود والمسؤول في الأمم المتحدة في روما خضر درويش.
تابع
الأكثر قراءة
سعر الصرف الثابت انتهى.. الدولار في الـ 2021 بـ15 ألف؟!
Lebanon 24
سعر الصرف الثابت انتهى.. الدولار في الـ 2021 بـ15 ألف؟!
07:00 | 2020-12-02
02/12/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
02/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار أمني كبير في الضاحية!
Lebanon 24
استنفار أمني كبير في الضاحية!
12:00 | 2020-12-02
02/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:11 | 2020-12-02
02/12/2020 09:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تتحدّث للمرّة الأولى عن تفاصيل ارتباطها: كنت زوجة ثانية
Lebanon 24
نجوى كرم تتحدّث للمرّة الأولى عن تفاصيل ارتباطها: كنت زوجة ثانية
09:00 | 2020-12-02
02/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:16 | 2020-12-03
مصادر نيابية ل"اللواء": لتتفضّل الحكومة وتقدّم لنا خطة متكاملة
01:09 | 2020-12-03
مؤتمر باريس: الطبقة السياسية في قفص الإتهام!
00:57 | 2020-12-03
"البهدلة" الدولية صرخة في وادي
00:31 | 2020-12-03
باريس تستبعد تأليف حكومة بعد العقوبات... وزيارة ماكرون لبيروت غير مؤكدة
00:21 | 2020-12-03
استدعاء شكّل هزّة
00:14 | 2020-12-03
تجاذبات داخلية وخارجية
فيديو
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
Lebanon 24
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
12:00 | 2020-12-02
03/12/2020 02:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
03/12/2020 02:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
03/12/2020 02:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact