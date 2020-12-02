لبنان

درويش بحث مع سفيرتي لبنان والعراق في ايطاليا سبل دعم الاقتصاد اللبناني

Lebanon 24
02-12-2020 | 18:05
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بحث النائب الدكتور علي درويش مع سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر سبل تعزيز التعاون اللبناني - الايطالي وتطوير العلاقات الاقتصادية لرفد لبنان ودعمه بالمقومات المقدرة للمحاولة من تخفيف وطأة الأزمة السائدة في لبنان، كما اطلع منها على أوضاع الطلاب اللبنانيين في ايطاليا وماهية المشاكل الاقتصادية والصحية التي تواجههم، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ومع تفاقم أزمة الدولار في لبنان، مطالبا "الدولة اللبنانية التسريع في صرف الدولار الطالبي لضمان مستقبل الشباب في المغترب".

كما تم طرح تعزيز تعاون لبناني - عراقي برلماني عبر لجنة الاقتصاد البرلمانية اللبنانية مع سفيرة العراق في ايطاليا صفية طالب السهيل وماهية التسهيلات التي ممكن أن تقدم الى الوجهة اللبنانية لتأمين أسواق للانتاج المحلي اللبناني وبالتالي دعم الصناعة الوطنية وتطويرها. وحضر اللقاء الوزير السابق لحقوق الانسان في العراق بختيار أمين والملحق العسكري للسفارة اللبنانية في ايطاليا العميد غسان عبود والمسؤول في الأمم المتحدة في روما خضر درويش.
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