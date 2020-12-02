لبنان

هكذا علّقت التعبئة التربوية في "حزب الله" على ما حصل في اليسوعية..

Lebanon 24
02-12-2020 | 18:11
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 علقت التعبئة التربوية في "حزب الله" ببيان، على "الأحداث التي حصلت البارحة واليوم أثناء الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف - اليسوعية، موضحة للرأي العام حقيقة ما جرى"، وقالت: "أولا: بعيدا عن أي تأويلات أو تفسيرات خاطئة لما جرى، فإن الانتخابات الطالبية التي تجري، عادة ما يشوبها حساسيات وانفعالات بين الطلاب، تؤدي أحيانا إلى حصول بعض الإشكالات التي يجري العمل على معالجتها سريعا، إلا أن استغلالها من بعض الجهات عبر إثارته النعرات المذهبية وإطلاق الشعارات الاستفزازية والاعتداء على الآخرين قد يؤدي إلى حصول فتنة لا يتمناها إلا الساعين وراءها.

ثانيا: إن هذه الحوادث المؤسفة التي يستفيد منها المصطادون في الماء العكر والنافخون في أبواق الفتن، نضع أمر معالجتها بيد الأجهزة القضائية والأمنية المختصة، وندعوها إلى تحمل المسؤولية الكاملة على هذا الصعيد".
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