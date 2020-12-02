عثمان عرض مع الايوبي أوضاع متقاعدي قوى الامن

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، العميد المتقاعد بسام الأيوبي على رأس وفد من متقاعدي المؤسسة، وكان برفقته كل من: النقيب أحمد أبو حمده، المؤهلين أول شفيع الأيوبي، حسين السبلاني، عفيف طراد والمؤهلين حسين كوثراني وأديب فرح، في حضور رئيس الإدارة المركزية العميد سعيد فواز ورئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحادة.



وجرى خلال الزيارة عرض لأمور تتعلق بأوضاع المتقاعدين وخصوصا الاستشفائية منها.

