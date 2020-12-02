لبنان

تعميم هامّ من رئاسة مجلس الوزراء... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
02-12-2020 | 18:30
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أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما حمل الرقم 41/2020 الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والادارات ذات الموازنات الملحقة، بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي.
 
جاء فيه:
 

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