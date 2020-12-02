18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تعميم هامّ من رئاسة مجلس الوزراء... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
02-12-2020
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما حمل الرقم 41/2020 الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والادارات ذات الموازنات الملحقة، بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي.
جاء فيه:
مواضيع ذات صلة
صرخة من النقل البري بسبب رسوم الميكانيك: مجلس الوزراء كان قرر إعفاء اللبنانيين من الدفع!
Lebanon 24
صرخة من النقل البري بسبب رسوم الميكانيك: مجلس الوزراء كان قرر إعفاء اللبنانيين من الدفع!
03/12/2020 02:09:52
03/12/2020 02:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سأل مرجع كبير سفيرة دولة عظمى عن مخاطر الضغط والتهويل اليومي على لبنان المثقل بالأزمات، فلم يسمع جواباً شافياً (اللواء)
Lebanon 24
سأل مرجع كبير سفيرة دولة عظمى عن مخاطر الضغط والتهويل اليومي على لبنان المثقل بالأزمات، فلم يسمع جواباً شافياً (اللواء)
03/12/2020 02:09:52
03/12/2020 02:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاظمي: العراق لن يتردد بتقديم المساعدة والدعم للبنان
Lebanon 24
الكاظمي: العراق لن يتردد بتقديم المساعدة والدعم للبنان
03/12/2020 02:09:52
03/12/2020 02:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرة صندوق النقد: الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات الضرورية لكن ما زالت هناك حاجة إلى إطار مالي منسق ولبنان بحاجة إلى إستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل النظام المصرفي
Lebanon 24
مديرة صندوق النقد: الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات الضرورية لكن ما زالت هناك حاجة إلى إطار مالي منسق ولبنان بحاجة إلى إستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل النظام المصرفي
03/12/2020 02:09:52
03/12/2020 02:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
سعر الصرف الثابت انتهى.. الدولار في الـ 2021 بـ15 ألف؟!
Lebanon 24
سعر الصرف الثابت انتهى.. الدولار في الـ 2021 بـ15 ألف؟!
07:00 | 2020-12-02
02/12/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
02/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار أمني كبير في الضاحية!
Lebanon 24
استنفار أمني كبير في الضاحية!
12:00 | 2020-12-02
02/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:11 | 2020-12-02
02/12/2020 09:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تتحدّث للمرّة الأولى عن تفاصيل ارتباطها: كنت زوجة ثانية
Lebanon 24
نجوى كرم تتحدّث للمرّة الأولى عن تفاصيل ارتباطها: كنت زوجة ثانية
09:00 | 2020-12-02
02/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:16 | 2020-12-03
مصادر نيابية ل"اللواء": لتتفضّل الحكومة وتقدّم لنا خطة متكاملة
01:09 | 2020-12-03
مؤتمر باريس: الطبقة السياسية في قفص الإتهام!
00:57 | 2020-12-03
"البهدلة" الدولية صرخة في وادي
00:31 | 2020-12-03
باريس تستبعد تأليف حكومة بعد العقوبات... وزيارة ماكرون لبيروت غير مؤكدة
00:21 | 2020-12-03
استدعاء شكّل هزّة
00:14 | 2020-12-03
تجاذبات داخلية وخارجية
فيديو
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
Lebanon 24
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
12:00 | 2020-12-02
03/12/2020 02:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
03/12/2020 02:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
03/12/2020 02:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact