وفاة مواطن من بيت ملات إثر انقلاب جراره الزراعي

قضى المواطن أ.ر ( 65 عاما) من بلدة بيت ملات، جراء انقلاب الجرار الزراعي الذي كان يقوده خلال حراثته في أحد البساتين. وعمل الصليب الأحمر على نقل جثته إلى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا.