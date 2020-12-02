لبنان

وفاة مواطن من بيت ملات إثر انقلاب جراره الزراعي

Lebanon 24
02-12-2020 | 19:00
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قضى المواطن أ.ر ( 65 عاما) من بلدة بيت ملات، جراء انقلاب الجرار الزراعي الذي كان يقوده خلال حراثته في أحد البساتين. وعمل الصليب الأحمر على نقل جثته إلى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا.
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بيت ملات

الصليب الاحمر

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