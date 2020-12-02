البعريني: المساعدات الدولية مرهونة بالإصلاح

أكد النائب وليد البعريني خلال لقاء ببلدة دير دلوم - عكار على أن "المساعدات الدولية مرهونة بالإصلاح، والغريب هنا أن دول العالم الكبرى تجتمع لمساعدة لبنان في حل أزماته، في حين نرى أن بعض المسؤولين اللبنانيين لا يهدرون أي جهد في إغراق البلد والمواطن اللبناني أكثر فأكثر".وعن رفع الدعم، قال: "لقد كان ملف رفع الدعم والمساس بالاحتياطي الالزامي ‏الطبق الرئيسي في اجتماع اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة، ‏حيث وجدت الكتل النيابية نفسها محشورة بين أمرين أحدهما أمر من الآخر. وأصبحت القوى السياسية في معظمها مقتنعة بالتوجه نحو ترشيد الدعم، وهذه ستكون بمثابة ضربة قاضية جديدة للمواطن اللبناني، فعسى أن تصل السلع المدعومة الى مستحقيها، ولا سامح الله كل من ساهم وقامر ولعب في لقمة المواطن الفقير، فالله لن ينسى أفعالهم وسيأخذ حق كل إنسان مظلوم من ظالمه".وعن تشكيل الحكومة، قال: "دخلت مشاورات التأليف شهرها الثاني، في وقت تستنزف فيه احتياطيات البلاد يوما بعد آخر، لتنذر بمزيد من الأزمات، فنأمل معكم أن تولد هذه الحكومة الإنقاذية في القريب العاجل لإنقاذ البلد. إن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار أكثر، والمواطن اللبناني أرهقته المشاكل الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية، وبات على شفير الهاوية".