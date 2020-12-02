كورونا مستمر بالتفشي.. والبلديات تحذّر





وأشارت إلى أن "الإصابات توزعت اليوم على النحو الآتي: البرج الشمالي 7، معروب 7، الرشيدية 5، صور 4، البص 4، معركة 3، الحوش 3، الشعيتية 3، العباسية 2، أرزون 2، شحور 2، الجبين 2، باريش 1، المجادل 1، طيرفلسية 1، عين بعال 1، برج رحال 1، دبعال 1، جويا 1، البازورية 1، باتولية 1، النفاخية 1، البياضة 1، جبال البطم 1، والمنصوري 1. وسجل اليوم حالة وفاة لمسن مصاب بالفيروس يعاني أمراضا مزمنة. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3507 توزعوا على الشكل الآتي: 238 حالة وافدة - 3 حالات وفاة، 3269 حالة محلية من بينها 570 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و66 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 115 حالة من قوات الطوارىء الدولية - اليونيفيل"، و43 حالة وفاة محلية".



ولفتت إلى "تماثل 1876 منهم الى الشفاء بشكل تام، من بينهم 845 شفاء مخبريا و1031 شفاء زمنيا".



وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة من "كل الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة". يستمر فيروس كورونا بالتفشي في المناطق اللبنانية، فقد أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 57 إصابة بcovid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين، من بينهم 7 حالات من التابعية الفلسطينية وحالتان من التابعية الإثيوبية وحالة من التابعية السورية".وأشارت إلى أن "الإصابات توزعت اليوم على النحو الآتي: البرج الشمالي 7، معروب 7، الرشيدية 5، صور 4، البص 4، معركة 3، الحوش 3، الشعيتية 3، العباسية 2، أرزون 2، شحور 2، الجبين 2، باريش 1، المجادل 1، طيرفلسية 1، عين بعال 1، برج رحال 1، دبعال 1، جويا 1، البازورية 1، باتولية 1، النفاخية 1، البياضة 1، جبال البطم 1، والمنصوري 1. وسجل اليوم حالة وفاة لمسن مصاب بالفيروس يعاني أمراضا مزمنة. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3507 توزعوا على الشكل الآتي: 238 حالة وافدة - 3 حالات وفاة، 3269 حالة محلية من بينها 570 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و66 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 115 حالة من قوات الطوارىء الدولية - اليونيفيل"، و43 حالة وفاة محلية".ولفتت إلى "تماثل 1876 منهم الى الشفاء بشكل تام، من بينهم 845 شفاء مخبريا و1031 شفاء زمنيا".وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة من "كل الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة".

وفي حارة صيدا، أعلنت البلدية وخلية أزمة كورونا في "حزب الله" و"حركة امل" ببيان، "ثبوت حالتين جديدتين بكورونا"، لافتة إلى أنهما "قيد الحجر المنزلي".



ودعت "كل من خالطهما إلى الاتصال بلجنة الطوارىء لإجراء فحص pcr".

أما في الزرارية فأعلنت البلدية في بيان، "رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مطالبة "جميع المخالطين بحجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 لإجراء فحوص pcr للمخالطين".



وشددت على "ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الاجتماعي".

وفي أنفة، اعلنت البلدية عن تسجيل 3 اصابات بفيروس كورونا بعد ان جاءت نتائج فحوص ال pcr ايجابية.

واكدت البلدية انها على تواصل معهم و الجهات المختصة لمتابعة إجراءات الحجر.

وتمنت على كل من خالطهم خلال الاسبوع الماضي التواصل مع البلدية على الرقم +961 76 410 177.

في السياق ذاته، اعلنت بلدية كفركلا في بيان ظهور 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا داخل البلدة.



‎وطلبت "من كل مخالطيهم بشكل مباشرالتزام اجراءات الوقاية و من اهمها لبس الكمامة والتباعد المجتمعي والمسافة الامنة والحجر المنزلي الالزامي وابلاغ البلدية".

أما في الغازية، فأعلنت خلية الأزمة في البلدية - قضاء صيدا، في تقريرها اليومي، "تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا"، لافتة إلى أن "العدد التراكمي للحالات أصبح 263 مع تسجيل 232 حالة شفاء و26 حالة قيد الحجر المنزلي".

وفي القبيات، أعلنت خلية الأزمة في البلدة اهالي البلدة "أن عدد الحالات الإيجابية في البلدة بلغ 23 حالة، بعد أن تم تسجيل اصابة احدى السيدات، لذا ترجو الخلية كل من تخالط معها الاتصال بأحد الخطين الساخنين:70703392- 71743192.



وأملت الخلية من كل من يعاني اية عوارض صحية مريبة التواصل مع أحد الخطين الساخنين المذكورين سابقا.

كما ذكرت الجميع، نظرا لتزايد عدد الإصابات، بإلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة، إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد.

وفي الهرمل، سجلت لجنة التتبع والترصد اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا. وأفادت بالتواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام في انتظار قرار الوزارة في شأن حملات الفحوص.



وأملت اللجنة في التنبه من "تزايد اعداد المصابين في شكل سريع بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة وبخاصة لضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء أكانت النتيحة سلبية ام ايجابية".