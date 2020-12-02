4 طائرات استطلاع اسرائيلية عدوة تخرق الأجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 1 / 12 /2020 الساعة 22.50 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 2 / 12 /2020 عند الساعة 03.25 من فوق بلدة يارون.وبتاريخ 2 / 12 /2020 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية الساعة 03.55 من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء عند الساعة 05.35 من فوق البلدة المذكورة.