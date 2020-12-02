كيف علّقت الخارجية الأميركية على انسحاب ألفاريز ومارسال من مهمة التدقيق الجنائي؟

علّق المتحدث باسم الخارجية الأميركية على انسحاب شركة "ألفاريز ومارسال" من مهمة التدقيق الجنائي لـ"الحرة" فقال : "بشكل عام ، تدعم الولايات المتحدة إجراء تدقيق للمؤسسات العامة الرئيسية في لبنان حتى يفهم الشعب اللبناني النطاق الكامل للتحديات التي يواجهها البلد".اضاف: "من الضروري الحد من تأثير الجهات الخبيثة في استغلال النظام المالي اللبناني".المتحدث باسم الخارجية الأميركية رفض التعليق على سؤال عما إذا كان مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة محوريين في تمويل حزب الله.