مالباس:البنك الدولي مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان

جدد ‏رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" الدعوة الى السلطات اللبنانية "لوضع شبكة أمان اجتماعي، والانخراط في إصلاحات ضرورية شاملة، ومن بينها القطاع المالي".وقال: "البنك الدولي مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان، بالمساهمة مع مؤسسات ودول أخرى، ونلتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لاعادة اعمار مرفأ بيروت بشكل افضل".