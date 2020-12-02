غوتيريس: ندعو لوضع الخلافات والمصالح السياسية جانباً لتلبية حاجات اللبنانيين

شدد ‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني على أهمية تلبية حاجات اللبنانيين، خصوصا منهم الأكثر حاجة إلى المساعدة، كما إعادة الاعمار بمساندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من الدول والمنظمات.وقال: "علينا أن ندعو بصوت واحد القيادة في لبنان إلى وضع الخلافات والمصالح السياسية جانبا وتلبية حاجات المواطنين"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة ستواصل دعم لبنان وشعبه في المسيرة الطويلة لاستعادة العافية والاستقرار".