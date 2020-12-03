لبنان

تجاذبات داخلية وخارجية

Lebanon 24
03-12-2020 | 00:14
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يخضع حزب عقائدي لتجاذبات داخلية وخارجية، تنعكس سلباً على الكوادر العليا والقواعد، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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