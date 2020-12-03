لبنان

استدعاء شكّل هزّة

Lebanon 24
03-12-2020 | 00:21
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شكّل استدعاء مسؤولين سابقين غير مدنيين هزّة في اوساط نخب الرأي العام، نظراً لطبيعة المسائل المالية التي سيجري التحقيق بها، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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