لبنان

مصادر نيابية ل"اللواء": لتتفضّل الحكومة وتقدّم لنا خطة متكاملة

Lebanon 24
03-12-2020 | 01:16
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قالت المصادر النيابية لـ"اللواء: "لقد طلبوا منا ان نبحث موضوع الدعم والاحتياطي ولا معلومة دقيقة وتفصيلية لدينا لا عن الاحتياطي النقدي ولا عن نوعية الدعم ولا السلع ولا القيمة التفصيلية، بينما قال لنا نائب الحاكم انها بين 22 و25 مليار ليرة، يعني هناك 3 مليارات ضائعة. بينما قال ايضا ان قيمة الاحتياطي الباقية لدى مصرف لبنان هي 17 مليار ومائة مليون دولار، وان موجودات مصرف لبنان كلها هي 17 مليارا و900 مليون، يعني لدى مصرف لبنان فقط 800 مليون دولار. وللحقيقة هذا اول رقم نسمعه من المصرف المركزي".

وأضافت المصادر: "اذا كانت الحكومة تريد غطاء نيابيا للوضع المالي فهذه مش شغلتنا، لتتفضل الحكومة وتقدم لنا خطة متكاملة وكل الارقام والمعطيات ولنناقش الامور او لتضع مشروع قانون نناقشه حول الدعم والاحتياطي".
المصدر: اللواء
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