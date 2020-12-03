المجلس الأعلى للدفاع ينقعد بعد ظهر اليوم.. ما النقاط التي سيبحثها؟

أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد بعد ظهر اليوم سيبحث في عدة نقاط من بينها التطورات الامنية الأخيرة والتقارير التي بحوزة القوى الأمنية حول حوادث حصلت من موضوع فرار سجناء من نظارة بعبدا مرورا بأحداث في بعض المناطق اللبنانية على أن المجلس يجري تقييما للاغلاق العام لأسبوعين ضمن التعبئة العامة".