لبنان

إجازات الزامية

Lebanon 24
03-12-2020 | 04:41
A-
A+
Doc-P-771439-637425676911220110.jpg
Doc-P-771439-637425676911220110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعطيت إجازات طويلة لموظفين في بعض المصارف دون أن تُعرف الأسباب ويعزو المطلعون ذلك إلى عملية التقشف من خلال إغلاق بعض الفروع وتقليص عدد الموظفين. 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة اللجان النيابة لدرس وضع الدعم والاحتياطي بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي وعن المصارف
lebanon 24
03/12/2020 06:00:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة لـ"الحدث": تسليم حسابات المصارف للتدقيق يتطلب تغيير القانون
lebanon 24
03/12/2020 06:00:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: سنعمل على إعادة تنظيم وبيع المصارف التي لا تلتزم برفع رأسمالها حفاظا على اموال الناس
lebanon 24
03/12/2020 06:00:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة لـ"الحدث": البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال
lebanon 24
03/12/2020 06:00:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المصارف

التقشف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2020-12-03
05:50 | 2020-12-03
05:46 | 2020-12-03
05:44 | 2020-12-03
04:58 | 2020-12-03
04:51 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website