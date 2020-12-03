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لبنان
تحولات حزبية
Lebanon 24
03-12-2020
|
04:49
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يعاني حزب مسيحي عريق تحولات كبيرة لأول مرة في تاريخه في ظل صراع على وراثته من أكثر من مجموعة قريبة ومعارضة للقيادة الحالية.
المصدر: النهار
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