لبنان

المعلوف قبل غيره

Lebanon 24
03-12-2020 | 04:51
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قال مصدر نيابي ان الذي فتح باب النقاش الحقيقي في جلسة اللجان المشتركة كان النائب سيزار معلوف فيما سبقه غيره الى الاعلام ليتصدر واجهة الاعتراض
المصدر: النهار
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سيزار المعلوف

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