لبنان

مستودعات ضخمة للتخزين

Lebanon 24
03-12-2020 | 04:58
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يتردّد أن "حزب الله" يجهّز مستودعات ضخمة لتخزين مواد أساسية فيها تحسباً للمرحلة المقبلة.
المصدر: نداء الوطن
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