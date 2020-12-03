باريس سلّمت صور "أقمار" المرفأ: أظهِروا نتائج التحقيق "علناً"

كشف مسؤول في الرئاسة الفرنسية أنّ باريس سلّمت السلطات اللبنانية صور الأقمار الاصطناعية التي ترصد موقع المرفأ قبل انفجار الرابع من آب، بخلاف ما أشيع في بعض الوسائل الإعلامية اللبنانية، مشدداً في ضوء ذلك على وجوب أن تكشف الحكومة اللبنانية عن نتائج التحقيق في الانفجار "وتظهرها علناً"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نداء الوطن".