بالأسماء.. رؤساء جدد لفروع المخابرات: عقدة الحريري مستمرة في الشمال؟

كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "رؤساء جدد لفروع المخابرات: عقدة الحريري مستمرة في الشمال؟": "أصدرت قيادة الجيش مذكرة تشكيلات لعدد من الضباط بعد تعيين العميد الركن طوني قهوجي مديراً للمخابرات في الجيش، خلفاً للعميد طوني منصور. وبخلاف التوقعات والأسماء التي سُرّبت على اعتبار تلقّيها وعوداً بتعيينها في مراكز محددة في مديرية المخابرات، خرجت أسماء جديدة إلى الضوء، لتكشف عن القيادة الأمنية الجديدة، وفق الآتي:العميد رياض علام مساعداً أول لمدير المخابرات،العميد نبيل عبد الله مساعداً ثانياً،العميد بلال قصب رئيساً لفرع الأمن العسكري،العقيد براء عويدات رئيساً لفرع التحقيق،العقيد أنطوان حنا رئيساً لفرع مخابرات بيروت،العقيد طوني معوض رئيس فرع مخابرات جبل لبنان،العقيد محمد الأمين رئيساً لفرع مخابرات البقاع،العقيد سهيل حرب رئيساً لفرع مخابرات الجنوب،العقيد عماد نبها رئيساً لفرع المكافحة.وكان لافتاً أن الرئيس الجديد لفرع المخابرات في الشمال، العقيد نزيه البقاعي، عُيِّن بالوكالة لا بالأصالة، خلافاً لباقي زملائه. ورجّحت مصادر متابِعة أن يكون هذا الأمر مرتبطاً باعتراض الرئيس سعد الحريري على عدم تعيين الضابط الذي رشّحه لهذا الموقع (كان يعمل في فرع مخابرات الشمال أيضاً)، والذي رفضه المدير الجديد للمخابرات بسبب «وجود مشكلات في ملفه».وستتم عملية التسليم والتسلم يوم الإثنين المقبل، وهو اليوم الأخير قبل إحالة منصور على التقاعد. ولم يكن ممكناً استمرار رؤساء الفروع الحاليين في مراكزهم، لأن غالبيتهم أقدم من المدير الجديد في الخدمة العسكرية، بنحو 8 سنوات، فضلاً عن قرب إحالة عدد منهم على التقاعد".