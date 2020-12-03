لبنان

بالأسماء.. رؤساء جدد لفروع المخابرات: عقدة الحريري مستمرة في الشمال؟

Lebanon 24
03-12-2020 | 06:14
A-
A+
Doc-P-771459-637425730329775497.jpg
Doc-P-771459-637425730329775497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "رؤساء جدد لفروع المخابرات: عقدة الحريري مستمرة في الشمال؟": "أصدرت قيادة الجيش مذكرة تشكيلات لعدد من الضباط بعد تعيين العميد الركن طوني قهوجي مديراً للمخابرات في الجيش، خلفاً للعميد طوني منصور. وبخلاف التوقعات والأسماء التي سُرّبت على اعتبار تلقّيها وعوداً بتعيينها في مراكز محددة في مديرية المخابرات، خرجت أسماء جديدة إلى الضوء، لتكشف عن القيادة الأمنية الجديدة، وفق الآتي:
العميد رياض علام مساعداً أول لمدير المخابرات،
العميد نبيل عبد الله مساعداً ثانياً،
العميد بلال قصب رئيساً لفرع الأمن العسكري،
العقيد براء عويدات رئيساً لفرع التحقيق،
العقيد أنطوان حنا رئيساً لفرع مخابرات بيروت،
العقيد طوني معوض رئيس فرع مخابرات جبل لبنان،
العقيد محمد الأمين رئيساً لفرع مخابرات البقاع،
العقيد سهيل حرب رئيساً لفرع مخابرات الجنوب،
العقيد عماد نبها رئيساً لفرع المكافحة.
وكان لافتاً أن الرئيس الجديد لفرع المخابرات في الشمال، العقيد نزيه البقاعي، عُيِّن بالوكالة لا بالأصالة، خلافاً لباقي زملائه. ورجّحت مصادر متابِعة أن يكون هذا الأمر مرتبطاً باعتراض الرئيس سعد الحريري على عدم تعيين الضابط الذي رشّحه لهذا الموقع (كان يعمل في فرع مخابرات الشمال أيضاً)، والذي رفضه المدير الجديد للمخابرات بسبب «وجود مشكلات في ملفه».
وستتم عملية التسليم والتسلم يوم الإثنين المقبل، وهو اليوم الأخير قبل إحالة منصور على التقاعد. ولم يكن ممكناً استمرار رؤساء الفروع الحاليين في مراكزهم، لأن غالبيتهم أقدم من المدير الجديد في الخدمة العسكرية، بنحو 8 سنوات، فضلاً عن قرب إحالة عدد منهم على التقاعد".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2020-12-03
09:10 | 2020-12-03
09:07 | 2020-12-03
09:01 | 2020-12-03
08:12 | 2020-12-03
08:10 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website