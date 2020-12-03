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لبنان
مسؤول كبير يتحدّث عن "مسخرة وطق حنك"
Lebanon 24
03-12-2020
|
06:37
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قال مسؤول كبير: يعطلون الحكومة لأسباب معروفة ويتذرعون بالخارج.. والبلد "عم يضيع بهذه المسخرة وطق الحنك"، بحسب أسرار "الجمهورية".
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