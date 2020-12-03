استقالات كوادر داخل التيار

يسعى قريبون من رئيس تيار سياسي الى محاولة ثني عدد من الكوادر عن تقديم استقالاتهم إحتجاجاً على ما سمّوه "المنحى العائلي الذي جرى ترسيخه داخل التيار"، بحسب أسرار "الجمهورية".

