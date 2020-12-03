ترقيع جزئي للمشكلة.. والحلّ يتطلب سنوات

قالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «جلسة اللجان أظهرت وجود نكبة مالية واقتصادية في لبنان، وانّ هناك حالة انهيار شامل وازمة بنيوية، وبالتالي كل ما يجري هو ترقيع جزئي لمشكلة كبيرة جداً في البلد، لكن البدء بالذهاب نحو حل، مفتاحه انتظام الحياة السياسية في لبنان، وتشكيل حكومة».

اضافت المصادر: «انّ الحل ليس سهلاً، ولن يتحقق في شهور بل يتطلب سنوات، اذ لم يعد هناك من اموال، ما نملكه في لبنان الآن لا يزيد عن 25 مليار دولار في حدّه الاعلى، بينها مليارات الاحتياط في مصرف لبنان، وهذه الاموال، مع عدم دخول دولارات على البلد، مرشحة لأن تذوب شيئاً فشيئاً، على مرّ الايام، وفي ظل عدم وجود خطة للاحتواء والانقاذ».