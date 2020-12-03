وزير الصحة: الإصابات آخذة بالإرتفاع لن تسعفها عديد الأسرة

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر "تويتر" قائلاً: "ومرّ أسبوعي الإقفال بإلتزام متفاوت لم يقدّم على المستوى الوطني طموحاً فاق التوقعات؛ والإصابات آخذة بالإرتفاع لن تسعفها عديد الأسرة التي أنجزت بشق الأنفس وزفيرها؛ ولإن كنت شاهداً بمدينتي على مبادرةٍ لطيفة قبل أن أكون مشاركاً عابراً فأديّت الموعظة بتواضع وكبرياء".

ومرّ أسبوعي الإقفال بإلتزام متفاوت لم يقدّم على المستوى الوطني طموحاً فاق التوقعات؛ والإصابات آخذة بالإرتفاع لن تسعفها عديد الأسرة التي أنجزت بشق الأنفس وزفيرها؛ ولإن كنت شاهداً بمدينتي على مبادرةٍ لطيفة قبل أن أكون مشاركاً عابراً فأديّت الموعظة بتواضع وكبرياء #المثالية_إدعاء — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 3, 2020 ومرّ أسبوعي الإقفال بإلتزام متفاوت لم يقدّم على المستوى الوطني طموحاً فاق التوقعات؛ والإصابات آخذة بالإرتفاع لن تسعفها عديد الأسرة التي أنجزت بشق الأنفس وزفيرها؛ ولإن كنت شاهداً بمدينتي على مبادرةٍ لطيفة قبل أن أكون مشاركاً عابراً فأديّت الموعظة بتواضع وكبرياء #المثالية_إدعاء — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 3, 2020