22
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
طبيب لبناني سقط على أرض الواجب الانساني بمواجهة كورونا في ايطاليا
Lebanon 24
03-12-2020
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت السفارة اللبنانية في روما الدكتور محمد علي زراقط الذي توفي أثناء قيامه بواجبه الإنساني، متأثرا بإصابته بجائحة "كورونا".
وقالت عنه السفيرة اللبنانية في روما ميرا ضاهرا لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "خسرنا نموذجا وطنيا ذا وجه إنساني قدم الكثير لوطنه لبنان. كان دائما اول من يستجيب لخدمة وطنه".
أضافت: "خسرت الجالية اللبنانية في إيطاليا أحد أهم أطبائها، الذي عمل في الصفوف الأولى منذ بروز جائحة "كورونا" مخاطرا بحياته من أجل إنقاذ الآخرين.
الدكتور محمد علي زراقط ابن الجنوب اللبناني، سقط على أرض الواجب الإنساني وهو في الخطوط الأولى في مواجهة الوباء الخبيث عدو البشرية".
وكتب سعيد توبه من جمعية الصداقة الإيطالية العربية على موقع الجمعية: "أشعر وكأني بالخط الاول على الجبهة". قالها شهيدنا الدكتور محمد زراقط في خضم مواجهته لهذا الوحش الخفي الذي لا يزال يفتك بنا جميعا ولا يميز بيننا على اختلاف أعراقنا وأدياننا ومعتقداتنا. يكبدنا خسائر جسيمة لا تعوض. يخطف منا أحبة أعزاء. يلوعنا حزنا وألما على من فقدناهم. يذيقنا العذاب والحسرة ونحن نرى ونسمع معاناة من طرحوا الفراش بعد ان تغلغل وعبر هذا الوباء الى داخل أجسادهم، يصارعونه بشراسة وصلابة وعزيمة يستمدونها من إيمانهم بربهم ومن جهود وتضحيات هؤلاء الجنود المجهولين المناضلين من الأطباء والممرضين وجميع من يخوض هذه المعركة الطاحنة مع هذا الوباء المستجد من أجل القضاء عليه وإنقاذ البشرية من بطشه وفتكه الذي لا يرحم".
أضاف: "الدكتور محمد زراقط المختص في امراض الاوبئة الجرثومية في ايطاليا هو واحد من هؤلاء الفرسان الذين نذروا انفسهم من اجل مواجهة هذا الوباء القاتل من خلال عمله كطبيب مختص في الامراض الجرثومية وايضا من خلال مقابلاته العديدة مع وسائل الاعلام التي قدم فيها جل ما يملك من خبرة وعلم ومعرفة بهذا الداء وسبل مواجهته وايضا لم يبخل يوما في تقديم النصائح والارشادات التي من شأنها ان تكون السلاح الأمضى للقضاء على هذا الوباء والتخلص منه.وها هو الفارس يترجل عن صهوة جواده بعد ان خاض غمار حرب طاحنة قاسية مع عدو خفي لا يرحم، لم ترهبه الاخطار ولم تثنيه عن عزمه على المواجهة ومساعدة المرضى ومعالجتهم وهو من قال: "عندما تكون في المعركة لا تفكر بالخوف، فلا يكون امامك الا هدف واحد وهو تحقيق النصر".
وتابع: "العزيز دكتور محمد زراقط، لقد انتصرت رغم ترجلك المفاجىء. انتصرت ولو ان المعركة لم تنته بعد. انتصرت من خلال مواظبتك على المواجهة. انتصرت من خلال ثباتك واصرارك على العمل ومعالجة المرضى وتقديم كل سبل المعرفة والارشاد لمواجهة الوباء وكيفية الحد من انتشاره. إننا في جمعية الصداقة الايطالية العربية، هالنا هذا المصاب الجلل بوفاة فقيدنا الغالي الدكتور محمد علي زراقط وادمى قلوبنا حزنا واسى على فقدانه وغيره من الاطباء والممرضين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مساعدة ومعالجة المرضى المصابين، إذ نتقدم بأحر التعازي واصدق المواساة الى عائلة الدكتور الراحل وذويه وايضا الى الجالية اللبنانية والعربية في ايطاليا والى الشعب الايطالي الكريم والى الانسانية جمعاء التي لا تزال تخوض غمار معركة المواجهة مع هذا الوباء المستجد، راجين المولى ان يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".
كما نعت الجمعية الثقافية للامام المهدي في روما الفقيد الذي كان ركنا أساسيا فيها.
تابع
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن العقيد المتقاعد الذي وُجد جثة بمنزله في قرطبا
Lebanon 24
معلومات جديدة عن العقيد المتقاعد الذي وُجد جثة بمنزله في قرطبا
16:56 | 2020-12-02
02/12/2020 04:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يحذر: الدولار غير محصن.. وتوقعات بانخفاضه بأكثر من 30%
Lebanon 24
خبير يحذر: الدولار غير محصن.. وتوقعات بانخفاضه بأكثر من 30%
15:00 | 2020-12-02
02/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر مخيف".. تشريح جثث موتى كورونا يكشف مفاجأة
Lebanon 24
"أمر مخيف".. تشريح جثث موتى كورونا يكشف مفاجأة
15:30 | 2020-12-02
02/12/2020 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه التعيينات الجديدة في مديرية المخابرات
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه التعيينات الجديدة في مديرية المخابرات
16:15 | 2020-12-02
02/12/2020 04:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة "الحربية" بالتفاصيل: استدعاء قهوجي وأسماء كبيرة وملايين الدولارات بالحسابات
Lebanon 24
فضيحة "الحربية" بالتفاصيل: استدعاء قهوجي وأسماء كبيرة وملايين الدولارات بالحسابات
06:03 | 2020-12-03
03/12/2020 06:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:20 | 2020-12-03
الخروقات الجوية للطيران الإسرائيلي
12:19 | 2020-12-03
اعتصام لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية امام مصرف لبنان
12:07 | 2020-12-03
صرافون من الفئة (أ) امام القاضية عون ومفرزة الضاحية القضائية
11:48 | 2020-12-03
الجيش في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: منكم نستمد معاني الصلابة والارادة والتحدي
11:45 | 2020-12-03
بلدية شبعا: نوصي بضرورة اتخاذ كل التدابير والاجراءات الصحية تفاديا لانتشار الفيروس
11:44 | 2020-12-03
خلية الازمة في قضاء زغرتا: 26 حالة ايجابية
فيديو
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
Lebanon 24
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
12:00 | 2020-12-02
03/12/2020 12:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
03/12/2020 12:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
03/12/2020 12:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact