لبنان

أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
03-12-2020 | 09:54
A-
A+
Doc-P-771519-637425861813281677.jpg
Doc-P-771519-637425861813281677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه فيما ينتظر لبنان والبلدان المجاورة عودة المنخفضات الجوية على الساحة، تشهد القارة الاوروبية سيطرةً للضغط المنخفض سببه انحراف "المنخفض الإيسلاندي" بقيم تلامس 977hpa، الأمر الذي سيستقطب نحو مناطقها الغربية والوسطى التيارات القطبية الباردة والمنخفضات الأطلسية تصل الى الجزائر بحيث ستتساقط الثلوج فوق 1000 متر.

 

هذا، وسوف تتابع المنخفضات سيرها نحو ايطاليا واليونان والبحر المتوسط وتتوزع بين تركيا والسواحل اللبنانية والسورية والفلسطينية اعتباراً من مساء الجمعة.

 

لماذا لا يزال الشرق الأوسط مستبعداً عن العواصف؟

على عكس ما جرى خلال العام الماضي، بحيث استقرّ المرتفع السيبري الآسيوي بين الهند الصينية وسيبريا والمحيط الهادي، انحرف في نهاية تشرين الثاني نحو غرب اسيا واستقر بين بحر قزوين والبحر الأسود بقيم ضغط مرتفعة وصلت الى 1050hpa، وتمددت خطوطه نحو العراق وتركيا، ما اثّر سلباً على المرتفع الشبه مداري، فنَشُطَ هذا الأخير بين لبنان والأردن وسوريا وشمال شبه الجزيرة العربية، فوقفت الضغوط المرتفعة صدّاً بوجه الأمطار التي لم تتخطّى سلسلة الجبال اللبنانية الغربية، فاقتصر الهطول على الخط الساحلي وبشكل متفرّق.

 

من جهة اخرى، يبدو تمركز الضغوط الجويّة في خدمة جنوب اوروبا وتركيا وقبرص بحيث تتلاشى جنوب البحر الأسود وفوق السواحل اللبنانية.

 

من المنتظر ان يبدأ المرتفع السيبيري انحرافه نحو الشرق (الصين والهند) اعتباراً من منتصف كانون وتعود الخيرات نحو الحوض الشرقي البحر المتوسط مترافقة مع انخفاض بدرجات الحرارة.

 

طقس لبنان لليومين المقبلَين؛ طقسٌ مستقر يسيطر على المنطقة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

 

طقس الخميس مشمس قليل الغيوم يتحوّل الى غائم يوم الجمعة مع امطار عشوائية يتحوّل في ساعات الليل الى ممطر ساحلا وتشتد الامطار يوم السبت مع صواعق وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل: 24 درجة نهاراً. تنخفض ليلاً الى 17

في البقاع: 16 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 6

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 5 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 9 نهاراً و 3 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية بقاعاً وشرقية شمالاً سرعتها بين 20 و 25كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1019hpa

الرطوبة: 60%  الى 70%

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2020-12-03
12:19 | 2020-12-03
12:07 | 2020-12-03
11:48 | 2020-12-03
11:45 | 2020-12-03
11:44 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website