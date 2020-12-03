22
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أهالي بلدة كفرجوز النبطية طالبوا بتأمين المياه المقطوعة منذ 10 ايام
Lebanon 24
03-12-2020
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
ناشد أهالي بلدة كفرجوز في منطقة النبطية، كلا من وزير الطاقة والمياه ومحافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، ورئيس مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر ونواب النبطية، التدخل السريع لاعادة المياه الى البلدة والمقطوعة منذ 10 أيام عنهم بسبب احتراق الغاطسة في بئر النجدة الذي يغذي بلدتهم بمياه الشفة والتي يوفرونها الآن من خلال شرائها بالصهاريج، ما يتكبدون خسائر إضافية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانونه.
وتساءل الأهالي، هل يعقل ان يستمر انقطاع المياه عنهم هذه المدة ومن دون عملية اصلاح الغاطسة والمؤسسة تجبي رسوم الاشتراكات منهم؟، مع العلم ان العملية لا تحتاج الى مبلغ كبير من المال، وهل يعقل ان لا يتدخل نواب النبطية مع رئيس مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للطلب اليه القيام بواجباته في اصلاح العطل لاعادة المياه الى البلدة؟".
تابع
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن العقيد المتقاعد الذي وُجد جثة بمنزله في قرطبا
Lebanon 24
معلومات جديدة عن العقيد المتقاعد الذي وُجد جثة بمنزله في قرطبا
16:56 | 2020-12-02
02/12/2020 04:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يحذر: الدولار غير محصن.. وتوقعات بانخفاضه بأكثر من 30%
Lebanon 24
خبير يحذر: الدولار غير محصن.. وتوقعات بانخفاضه بأكثر من 30%
15:00 | 2020-12-02
02/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر مخيف".. تشريح جثث موتى كورونا يكشف مفاجأة
Lebanon 24
"أمر مخيف".. تشريح جثث موتى كورونا يكشف مفاجأة
15:30 | 2020-12-02
02/12/2020 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه التعيينات الجديدة في مديرية المخابرات
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه التعيينات الجديدة في مديرية المخابرات
16:15 | 2020-12-02
02/12/2020 04:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة "الحربية" بالتفاصيل: استدعاء قهوجي وأسماء كبيرة وملايين الدولارات بالحسابات
Lebanon 24
فضيحة "الحربية" بالتفاصيل: استدعاء قهوجي وأسماء كبيرة وملايين الدولارات بالحسابات
06:03 | 2020-12-03
03/12/2020 06:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:20 | 2020-12-03
الخروقات الجوية للطيران الإسرائيلي
12:19 | 2020-12-03
اعتصام لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية امام مصرف لبنان
12:07 | 2020-12-03
صرافون من الفئة (أ) امام القاضية عون ومفرزة الضاحية القضائية
11:48 | 2020-12-03
الجيش في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: منكم نستمد معاني الصلابة والارادة والتحدي
11:45 | 2020-12-03
بلدية شبعا: نوصي بضرورة اتخاذ كل التدابير والاجراءات الصحية تفاديا لانتشار الفيروس
11:44 | 2020-12-03
خلية الازمة في قضاء زغرتا: 26 حالة ايجابية
فيديو
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
Lebanon 24
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
12:00 | 2020-12-02
03/12/2020 12:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
03/12/2020 12:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
03/12/2020 12:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact