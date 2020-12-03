خلية الازمة في القبيات: اجراء 92 فحص PCR لمخالطين

اعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات في بيان، انها "اجرت 92 فحص PCR لمخالطين بالتعاون مع مختبرات Rodolphe Mérieux ، ويتوقع صدور النتائج بعد حوالى 72 ساعة.



وطلبت الخلية من الجميع "التزام وضع الكمامة، والمحافظة على المسافة الآمنة، بالاضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد".