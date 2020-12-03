لبنان

تحوّل بالطقس في هذا الموعد.. استعدوا للبرد والأمطار

Lebanon 24
03-12-2020 | 11:42
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحالة العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
-المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الاول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل ، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول عصرا الى غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في المناطق الجبلية.
الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار محلية اعتبارا من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، تخف حدة الامطار خلال الليل.
الاحد: غائم جزئيا اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة، يتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة صباحا خصوصا شمال البلاد.


- الحرارة على الساحل من 12الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شرقية ، سرعتها من ?? الى ??كم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 65 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24 درجة
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,27
- ساعة غروب الشمس: 16,29
 
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