تحوّل بالطقس في هذا الموعد.. استعدوا للبرد والأمطار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.وجاء في النشرة الاتي:- الحالة العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.-المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الاول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل ، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول عصرا الى غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في المناطق الجبلية.الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار محلية اعتبارا من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، تخف حدة الامطار خلال الليل.الاحد: غائم جزئيا اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة، يتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة صباحا خصوصا شمال البلاد.- الحرارة على الساحل من 12الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شرقية ، سرعتها من ?? الى ??كم/س.- الانقشاع: جيد اجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 65 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24 درجة- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,27- ساعة غروب الشمس: 16,29