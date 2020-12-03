بلدية شبعا: نوصي بضرورة اتخاذ كل التدابير والاجراءات الصحية تفاديا لانتشار الفيروس

اصدرت بلدية شبعا بيانا اعلنت فيه "انه بعد انفلات الامور في لبنان، ودخولنا في الموجة الثانية من انتشار الوباء، وحفاظا على سلامة اهلنا في شبعا من خطر العدوى، وانتشاره بيننا، نطلب منكم لبنانيين، واخوة سوريين في هذه المرحلة الحساسة الوعي، والتحلي بالمسؤولية، والتوصية بالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة، والتعقيم المستمر وارتداء القفازات".اضاف البيان:" كما نوصي بضرورة التزامنا كمسؤولين ومواطنين اتخاد التدابير والاجراءات الصحية اللازمة كافة، التي اوصت بها وزارة الصحة ، تفاديا لتفشي الوباء بين ابنائنا والمنطقة".ونطلب منكم ابلاغنا في البلدية، وابلاغ طبيبة قضاء حاصبيا عن اي اصابة او مخالطة والاتصال على الارقام التالية:031361527196390307565052