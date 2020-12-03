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لبنان
خلية الازمة في قضاء زغرتا: 26 حالة ايجابية
Lebanon 24
03-12-2020
|
11:44
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اعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "تسجيل 26 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:
زغرتا: 8
مجدليا: 2
كفرياشيت: 1
مرياطة: 1
رشعين: 4
كفردلاقوس: 5
ارده: 1
ايعال: 1
عرجس: 1
الخالدية: 1
كرمسده: 1
وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".
وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".
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