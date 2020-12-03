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لبنان
اعتصام لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية امام مصرف لبنان
Lebanon 24
03-12-2020
|
12:19
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نفذ اتحاد أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية اعتصاما، قبل ظهر اليوم امام مصرف لبنان احتجاجا على عدم تنفيذ قرار مجلس النواب والحكومة عن الدولار الطالبي. وقد حاول عدد من المعتصمين اقفال الطريق امام المصرف فحصل اشكال بينهم وبين المارة ما استدعى تدخل القوى الامنية الموجودة في محيط المكان، وعملت على فض الاشكال وفتح الطريق باتجاه الحمرا.
بيان
ووزع المعتصمون بيانا جاء فيه: "إلى كل أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية، وبعد مرور أكثر من شهرين على اقرار قانون الدولار الطالبي، ورغم المآسي التي مازال ابناؤنا يعانون منها ما زال حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف يماطلون ويتهربون من تنفيذ هذا القانون بحجج واهية غير آبهين بمستقبل اولادنا، لذلك، لا بد من العودة الى الشارع للضغط وبقوة على المصارف لإنقاذ أبنائنا مما هم عليه الآن في الخارج، فهم الآن في الشوارع يتعرضون للفصل والطرد ولدمار مستقبلهم.
لذلك وللمطالبة بقضية تطبيق قانون الدولار الطالب الطالبي علينا جميعا تلبية نداء أبنائنا الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية بالاعتصام استنكارا للظلم والتعسف والاستهتار بمصير آلاف الطلاب".
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