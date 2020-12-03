الخروقات الجوية للطيران الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه - الآتي:



"- خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 2 / 12 / 2020 الساعة 21.00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولاً حتى جبيل، ونفذتا طيراناً دائرياً فوق المناطق اللبنانية كافةً، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 22.25 من فوق بلدة رميش.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.



- بتاريخ 2 / 21 / 2020 اعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية 3 / 12 / 2020 الساعة 02.05 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".