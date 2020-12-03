خانة تعاميم وقرارات على موقع "الداخلية" حول كورونا

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، في تعميم، انه "بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، تم نشر القرار رقم 1459 تاريخ 29/11/2020 على الموقع الالكتروني العائد لوزارة الداخلية والبلديات lb.gov.interior.www

تحت خانة تعاميم وقرارات.

يذكر ان القرار يتعلق بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا اعتبارا من 30/11/2020 ولغاية 7/12/2020.

واشار التعميم الى انه يمكن الاطلاع على القرار وتحميله عن الموقع المذكور، وسوف يتم اعتماد هذا الاجراء بالنسبة للقرارات المعلقة بالتدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا".