الجيش: خروق جوية معادية فوق الجنوب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 1 / 12 /2020 الساعة 22.50 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 2 / 12 /2020 عند الساعة 03.25 من فوق بلدة يارون.

وبتاريخ 2 / 12 /2020 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية الساعة 03.55 من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 05.35 من فوق البلدة المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

كما صدر بيان آخر عن قيادة الجيش جاء فيه:" بتاريخ 1 / 12 /2020 اعتبارا من الساعة 10.40 ولغاية الساعة 19.10، تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.