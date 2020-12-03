سرقة خيمة تهدف لتحقيق العدالة لضحايا تفجير المرفأ

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سرقة مجهولين يوم الثلاثاء، خيمة المكرسين والمكرسات الناشطين، التي تقع قرب كنيسة مار منصور (خلف ما يعرف بمبنى البيضة) المحاذية لساحة اللعازارية في وسط بيروت، في وقت كانت خالية، والجدير ذكره أن الخيمة تهدف الى العمل من أجل تحقيق العدالة لضحايا تفجير مرفأ بيروت.يؤمن المكرسون حضورا الخامسة عصر كل يوم، وفي تمام الساعة 6,07 يقيمون الصلاة مباشرة عبر صفحتهم على "فايسبوك" من قلب الكنيسة سائلين الله إحقاق العدال بالاضافة إلى استقبال الندوات وزيارات ولقاءات مع الضحايا وأهاليهم.ويوم الثلاثاء الماضي، كان يتم التحضير لاستضافة ندوة حوارية، عندما غادر الجميع الموقع حوالى الساعة 12,30 بعد الظهر، ليعودوا في الخامسة عصرا ويفاجأوا بأن الخيمة لم تعد موجودة، وقد كانت الخيمة قد فقدت شادرا كبيرا قبل يومين".