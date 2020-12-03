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لبنان
خلية الازمة في بلدية بزبينا: اصابتان جديدتان
Lebanon 24
03-12-2020
|
13:47
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سجلت خلية الازمة في بلدية بزبينا في بيان "اصابتين جديدتين لزوجين في البلدة بفيروس كورونا، وهما قيد الحجر في منزلهما، مما رفع عدد المصابين إلى 7.
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