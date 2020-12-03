إخبار حول هدر المال العام في بلدية بيروت في أعمال الزراعة والصيانة

تقدم المحامون واصف الحركة، هاني الأحمدية، علي عباس وجاد طعمة، بصفتهم أعضاء في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، بإخبار أمام النيابة العامة المالية سجل برقم 6378 تاريخ 3 كانون الأول 2020، وذلك على خلفية هدر وتبديد المال في بلدية بيروت دون التقيد بأحكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية وتحقق جرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية وإستثمارها لأهداف ومكاسب خاصة، وإختلاس أموال عامة في معرض تلزيم أعمال الزراعة والصيانة الخاصة بدائرة الحدائق في بلدية بيروت لشركة هايكون ش.م.م بقيمة تفوق 11 مليار ليرة خلال العامين 2018 و 2019.