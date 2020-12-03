القاضية عون تستمع الى المراقب لدى لجنة الرقابة على المصارف

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، تستمع إلى المراقب لدى لجنة الرقابة على المصارف كمال الأمين الذي تحقق معه المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية في مكتب القاضية عون في عدلية بعبدا.



