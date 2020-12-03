لبنان

القاضية عون تستمع الى المراقب لدى لجنة الرقابة على المصارف

Lebanon 24
03-12-2020 | 15:16
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، تستمع إلى المراقب لدى لجنة الرقابة على المصارف كمال الأمين الذي تحقق معه المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية في مكتب القاضية عون في عدلية بعبدا.

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تستمع النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى المراقب لدى لجنة المراقبة على المصارف كمال الأمين الذي تحقق معه المفرزة القضائية في الضاحية في مكتب عون بعدلية بعبدا
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القاضية غون

المصارف

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