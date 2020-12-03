لبنان

اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 26 اصابة جديدة و4 حالات شفاء

Lebanon 24
03-12-2020 | 15:21
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سجل التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون مستجدات كورونا، حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، 26 حالة جديدة، موزعة كالآتي :( 8 عديسة)، (6 تولين)، (5 الطيبة)،( 5 كفركلا) و(2 الخيام).
حالات وافدة : لا يوجد
حالات الشفاء: أربع حالات (2 الطيبة)،( 1 تولين) و( 1 مركبا).
حالات الوفاة: حالة في بلدة الصوانة (سكان بيروت).

وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 679 إصابة و489 حالة شفاء و 21 حالة وفاة.
يوجد حاليا قيد المتابعة 140 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 132 منها قيد الحجر المنزلي و8 حالات في المسشتفى".

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